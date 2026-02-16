Detienen a dos personas con armas y municiones en Navolato

MAZATLÁN._ Dos personas fueron detenidas en días pasados en Navolato con armas, municiones y motocicletas, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.

De acuerdo a un comunicado, esta acción se llevó a cabo derivada de recorridos terrestres en el poblado de Las Aguamitas, donde se visualizó a dos personas a bordo de dos motocicletas, quienes al notar la presencia del personal naval demostraron una conducta evasiva.

Posteriormente, al realizárseles inspección, se les encontraron bajo su posesión dos motocicletas, dos armas, nueve cargadores metálicos, cinco cargadores de plástico, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas, por lo que ambas personas fueron detenidas y los efectos asegurados.

Los detenidos, las armas y los vehículos fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para integrar las carpetas de investigación correspondientes.