Detienen a hombre armado dentro de local comercial de Pradera Dorada, en Culiacán

Un hombre fue detenido en posesión de un arma de fuego, droga y dinero en efectivo en un local comercial de la colonia Pradera Dorada, en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) este sábado 17 de mayo, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando, a través del C4i, recibieron una denuncia anónima relacionada con una persona armada en un establecimiento del sector.

Al arribar al sitio, los agentes percibieron un olor con características similares a la marihuana, por lo que procedieron a realizar una revisión en el inmueble.

Durante la intervención, las autoridades detuvieron a un hombre y aseguraron una pistola Glock calibre 9 milímetros, además de un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles del mismo calibre.

También fueron localizados 183 cigarros de presunta marihuana con un peso aproximado de 565 gramos, así como 36 envoltorios de la misma droga con un peso cercano a los 40 gramos. Además, los elementos aseguraron tres mil pesos en efectivo.

El detenido, junto con el arma, la droga y el dinero, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para continuar con las diligencias establecidas por la ley.

La acción fue realizada por elementos estatales en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.