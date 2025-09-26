Detienen a joven por asesinato de menor en camión urbano en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven identificado como Daniel “N”, de 28 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de un menor ocurrido el pasado 6 de septiembre en Mazatlán.

Ese día, la víctima viajaba a bordo de un camión del transporte público cuando recibió un disparo de arma de fuego. Aunque alcanzó a ser trasladada a un hospital, murió a consecuencia de las lesiones.

Tras una orden judicial, agentes de investigación lograron ubicar y arrestar a Daniel “N”, quien quedó a disposición de un juez penal en la Región Sur y fue ingresado al Centro Penitenciario “El Castillo”.