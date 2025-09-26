Seguridad
Violencia

Detienen a joven por asesinato de menor en camión urbano en Mazatlán

Daniel, de 28 años, es acusado de asesinar a un menor que viajaba en una unidad de transporte público en Mazatlán. El ataque ocurrió el 6 de septiembre
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2025 19:29
MAZATLÁN._ Un joven identificado como Daniel “N”, de 28 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de un menor ocurrido el pasado 6 de septiembre en Mazatlán.

Ese día, la víctima viajaba a bordo de un camión del transporte público cuando recibió un disparo de arma de fuego. Aunque alcanzó a ser trasladada a un hospital, murió a consecuencia de las lesiones.

Tras una orden judicial, agentes de investigación lograron ubicar y arrestar a Daniel “N”, quien quedó a disposición de un juez penal en la Región Sur y fue ingresado al Centro Penitenciario “El Castillo”.

#Asesinato
#Detenido
