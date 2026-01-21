Detienen a presunto homicida de Daniel Alfonso en Villa Bonita, Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre como presunto responsable de un homicidio ocurrido la noche del martes en el fraccionamiento Villa Bonita, en Culiacán.
La autoridad castrense atendió un reporte de ataque armado en el sur de la capital alrededor de las 23:30 horas, en el que un hombre identificado como Daniel Alfonso “N”, de 47 años de edad, perdió la vida.
La agresión se registró en un establecimiento de venta de hot dogs, donde se encontraba la víctima al momento de ser atacada a disparos.
Tras confirmar el hecho, los soldados implementaron un operativo de seguridad en el perímetro y lograron la detención del presunto responsable, quien coincidía con las características proporcionadas por testigos.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones conforme a derecho.