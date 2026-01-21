Detienen a presunto homicida de Daniel Alfonso en Villa Bonita, Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre como presunto responsable de un homicidio ocurrido la noche del martes en el fraccionamiento Villa Bonita, en Culiacán.

La autoridad castrense atendió un reporte de ataque armado en el sur de la capital alrededor de las 23:30 horas, en el que un hombre identificado como Daniel Alfonso “N”, de 47 años de edad, perdió la vida.

La agresión se registró en un establecimiento de venta de hot dogs, donde se encontraba la víctima al momento de ser atacada a disparos.