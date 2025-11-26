$!Detienen a tres con armas de fuego y vehículo robado en Culiacán

Tres hombres fueron aprehendidos en Culiacán tras una persecución con agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP). La acción, que inició por la falta de placas de un automóvil, culminó con el decomiso de tres pistolas y la recuperación de una unidad con reporte de robo.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de las colonias Josefa Ortiz de Domínguez y Buena Vista. Policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) intentaron detener un vehículo que circulaba sin matrícula. Los tripulantes ignoraron la indicación y trataron de huir, lo que desató una breve persecución.

Al darles alcance, los elementos de seguridad detuvieron a los tres sujetos. Durante la revisión, se encontró en su poder un vehículo Hyundai Elantra que contaba con reporte de robo vigente, así como dos pistolas calibre .45 y una pistola calibre .357, todas con cartuchos.