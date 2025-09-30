$!Detienen a tres hombres armados tras agresión en La Guamuchilera y Lo de Bartolo, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres hombres fueron detenidos por fuerzas federales durante un operativo de seguridad realizado en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, pertenecientes al municipio de Culiacán, luego de que civiles armados agredieran a los elementos con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención se derivó de los trabajos coordinados para reforzar la seguridad en la zona serrana de Sinaloa. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC.