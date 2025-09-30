$!Detienen a tres hombres armados tras agresión en La Guamuchilera y Lo de Bartolo, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres hombres fueron detenidos por fuerzas federales durante un operativo de seguridad realizado en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, pertenecientes al municipio de Culiacán, luego de que civiles armados agredieran a los elementos con disparos de arma de fuego.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención se derivó de los trabajos coordinados para reforzar la seguridad en la zona serrana de Sinaloa. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC.
Durante recorridos de vigilancia, el personal de seguridad detectó la presencia de varias personas armadas que, al notar la cercanía de las autoridades, comenzaron a disparar contra los efectivos. Los uniformados repelieron la agresión y lograron controlar la situación minutos después.
Como resultado del operativo, fueron detenidos tres hombres de 21, 30 y 32 años de edad, a quienes se les aseguraron tres armas cortas, dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con presunta metanfetamina (cristal) y una camioneta.
Uno de los agresores resultó lesionado y, tras la llegada de los servicios de emergencia, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a peritos de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación legal.