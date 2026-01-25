Detienen a un civil con motocicleta robada en la colonia Villa Bonita, en Culiacán

Un civil con una motocicleta robada fue capturado por las autoridades cuando se le dio seguimiento en la colonia Villa Bonita, en la ciudad de Culiacán.

La acción fue llevada a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva.

Según un informe, los hechos se registraron cuando los elementos policiales realizaban recorridos preventivos en el sector Villa Bonita, donde observaron a un hombre en el área de estacionamiento de un conocido supermercado.

Al notar la presencia de la autoridad, el individuo intentó emprender la huida, sin embargo fue alcanzado por los agentes de seguridad, quienes procedieron a realizarle una revisión.

Al verificar los datos de la unidad ligera en la Plataforma México, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada de inmediato.

Tanto el detenido como la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

En coordinación, en las acciones también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.