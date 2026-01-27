$!Detienen a un hombre armado en punto de revisión en Culiacán

Un hombre fue arrestado por posesión de arma de fuego en un punto de revisión implementado por autoridades en el sector Los Girasoles, en Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), personal de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano inspeccionaron al civil cuando pasó por uno de estos filtros de seguridad.