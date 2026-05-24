$!Detienen a un hombre con presunta droga y aseguran arma de fuego en distintos operativos en Culiacán

Un hombre fue detenido en posesión de presuntas drogas y, en un hecho distinto, autoridades aseguraron un arma de fuego abandonada durante operativos realizados por fuerzas federales y estatales en diferentes sectores de Culiacán.

En un primer hecho, elementos militares detectaron a un hombre que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las autoridades, por lo que le dieron seguimiento hasta interceptarlo.

Tras realizarle una revisión, los efectivos aseguraron un envoltorio con aproximadamente 200 gramos de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.

Además, le encontraron un envoltorio con cerca de 100 gramos de hierba seca presuntamente mariguana, 15 envoltorios adicionales con la misma droga y 32 dosis de una sustancia azul con características similares a la metanfetamina.

También fueron decomisados 21 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, cuatro cartuchos de escopeta calibre 12, un vapeador y mil 239 pesos en efectivo.