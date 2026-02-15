Detienen al agresor de la mujer plagiada y liberan a otra persona tras operativo en Residencial Hacienda, en Culiacán

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva capturaron al presunto agresor de la mujer que había sido privada de libertad el día de ayer en Culiacán.

La detención se registró la mañana de este domingo en un domicilio del sector Residencial Hacienda, donde fue asegurado armamento y liberada otra persona más.

Según primeros reportes, los agentes estatales se movilizaron hacia una vivienda que se encuentra en la calle del Molino, en el cruce con el bulevar de la Hacienda, tras recibir información de que ahí se encontraba el presunto agresor de Evelin, la joven de 23 años que fue privada ilegalmente de su libertad este sábado en el Fraccionamiento Los Ángeles.

Al arribar, las autoridades localizaron al hombre con un arma de fuego e ingresando a un domicilio, por lo que se le dió seguimiento hasta capturarlo.

Al revisar el inmueble, se percataron que había otra persona retenida, el cual era del sexo masculino.

Versiones del hecho refieren que en esa misma vivienda había sido retenida también la joven mujer, misma que logró escapar e ingresar a la sala de urgencias a las 10:00 horas de este domingo.

La mujer fue atendida en el centro médico tras presentar lesiones en su cuerpo por golpes y luego fue entrevistada por las autoridades de investigación, declarando toda la información sobre cómo ocurrió el hecho y sobre donde se encontraba el responsable.

Hasta el momento, los elementos estatales y de otras corporaciones de seguridad mantienen bajo resguardo la zona en donde se registró la detención del agresor y la liberación de la otra víctima, a la espera de que culminen las diligencias correspondientes para seguir con las investigaciones del caso.