Detienen en Angostura a hombre acusado de homicidio con arma blanca

ANGOSTURA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de elementos de la base de la Policía de Investigación en Angostura, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Arturo “N”, de 53 años de edad, quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de agosto del presente año, en un ejido del municipio de Angostura, donde se señala que Arturo “N” presuntamente ingresó al domicilio de la víctima y la agredió con un arma blanca, provocándole la muerte.

Elementos de la Policía de Investigación de Angostura, pusieron al detenido a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, donde se definirá su situación jurídica. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Regional del Évora, de Angostura.