Detienen en Mazatlán a Jorge ‘N’ por robo agravado en domicilio con violencia

El hombre de 26 años, es acusado de participar en un robo agravado en un domicilio en el puerto
Noroeste/Redacción |
30/09/2025 19:49

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Región Sur, detuvo a Jorge “N”, de 26 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de robo agravado en lugar habitado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto en Mazatlán, cuando varios sujetos llegaron a un domicilio a bordo de un vehículo y entregaron un ramo de flores para ganarse la confianza de los moradores. Al abrir la puerta, los individuos presuntamente sacaron armas de fuego con las que intimidaron a la víctima y exigieron dinero en efectivo.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, donde se definirá su situación jurídica.

