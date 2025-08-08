Detienen en Mexicali a presunto feminicida de dos jóvenes en Culiacán

CULIACÁN. _ La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvo en Mexicali, Baja California, a Sergio “N”, de 23 años, presunto responsable del delito de feminicidio cometido contra dos mujeres en el estado de Sinaloa.

Según informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2020, cuando las víctimas salieron hacia una fiesta. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados calcinados a la orilla del canal San Lorenzo, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

La detención se logró gracias a un operativo coordinado entre la UNESA y agentes de la Fiscalía de Baja California, en el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

El imputado fue trasladado a Sinaloa y quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, siendo ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto, donde enfrentará el proceso legal en su contra.

La FGE informó que Sergio “N”, y Ezequiel “N”, este último detenido en julio del presente año y vinculado a proceso, estarían relacionados en el feminicidio de dos menores ocurrido en 2 de septiembre de 2020 en Culiacán.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, Sergio “N”, y Ezequiel “N” se encontraban con las dos víctimas cuando presuntamente se originó una discusión que culminó en la privación de la vida de ambas menores. Posteriormente, se presume que ambos trasladaron los cuerpos en un vehículo hasta un canal ubicado en la sindicatura de Costa Rica, donde fueron abandonados.