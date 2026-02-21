Seguridad
|
Delincuencia

Disparan contra la fachada de una casa en la colonia Centro, en Culiacán

En el lugar se efectuaron al menos 30 detonaciones de arma de fuego contra la vivienda, en la cual refieren vecinos que habita una pareja, sin conocerse si estaban al momento del hecho
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/02/2026 08:05
21/02/2026 08:05

Civiles armados atacaron a tiros la fachada de una casa ubicada en plena colonia Centro de Culiacán, durante la mañana de este sábado.

El inmueble baleado se encuentra sobre la calle Antonio Rosales, casi esquina con la avenida Aquiles Serdán.

En el lugar se efectuaron al menos 30 detonaciones de arma de fuego contra la vivienda, aproximadamente a las 7:15 horas, de acuerdo con reportes.

$!Disparan contra la fachada de una casa en la colonia Centro, en Culiacán

Vecinos de la zona indicaron que en la vivienda habita una pareja, sin embargo, se desconoce si estaban dentro al momento de los hechos.

Hasta el momento las autoridades no han ingresado al domicilio para corroborar el saldo del ataque, y personal de Guardia Nacional únicamente ha asegurado el perímetro para preservar indicios.

#Ataque a balazos
#Delincuencia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube