$!Disparan contra la fachada de una casa en la colonia Centro, en Culiacán

Civiles armados atacaron a tiros la fachada de una casa ubicada en plena colonia Centro de Culiacán, durante la mañana de este sábado.
El inmueble baleado se encuentra sobre la calle Antonio Rosales, casi esquina con la avenida Aquiles Serdán.
En el lugar se efectuaron al menos 30 detonaciones de arma de fuego contra la vivienda, aproximadamente a las 7:15 horas, de acuerdo con reportes.
Vecinos de la zona indicaron que en la vivienda habita una pareja, sin embargo, se desconoce si estaban dentro al momento de los hechos.
Hasta el momento las autoridades no han ingresado al domicilio para corroborar el saldo del ataque, y personal de Guardia Nacional únicamente ha asegurado el perímetro para preservar indicios.