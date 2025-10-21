$!Disparan contra vivienda en Infonavit Cañadas; solo se reportan daños materiales

CULIACÁN._ Dos jóvenes fueron atacados a balazos por un grupo armado la tarde de este martes, mientras se encontraban dentro de una vivienda ubicada en el sector Infonavit Cañadas, en Culiacán.
El atentado ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el domicilio ubicado entre las calles Cerro de la Luz y Cerro del Hombre, dejando visibles daños en la fachada.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas permanecían dentro del inmueble al momento del ataque y lograron ponerse a salvo, resultando ilesas.
En el sitio se localizaron varios casquillos percutidos, evidencia del número de detonaciones realizadas.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal implementaron un operativo de seguridad en la zona, mientras personal de distintas dependencias acordonó el área y realizó las diligencias correspondientes.