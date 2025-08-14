$!Dos lesionados deja choque y volcadura de un auto en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los dos ocupantes de un auto compacto resultaron con lesiones de consideración tras volcar en su unidad luego de chocar contra un poste de la avenida Reforma.

El accidente se reportó a las 21:30 horas de este jueves y tuvo lugar a la altura del corredor automotriz del fraccionamiento Alameda.

El automóvil Chevrolet Spark circulaba de poniente a oriente sobre la avenida Reforma y por causas desconocidas su conductor perdió el control del volante, chocó de costado contra un poste de concreto y después del impacto terminó volcado.