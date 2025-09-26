Dos menores heridos en ataques armados durante la noche del jueves en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos menores de edad resultaron lesionados durante ataques armados registrados la noche del jueves 25 de septiembre en distintos puntos de la ciudad, donde también perdieron la vida una mujer de 23 años y un exagente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Uno de los hechos ocurrió frente a un taller mecánico en la colonia 5 de Febrero, donde una joven fue atacada y perdió la vida. En el mismo evento, una menor de 14 años resultó herida por esquirlas de bala.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Verona Hernández Valenzuela, confirmó que en este ataque falleció una mujer y una menor resultó lesionada.

“En el reporte se establece una persona del sexo femenino sin vida, asimismo una persona menor de edad lesionada; es lo único que se tiene”, precisó.

En un hecho distinto, un niño de 8 años sufrió heridas por desprendimientos de un cristal roto, esto tras el ataque armado contra su padre, un ex policía ministerial, ocurrido en el fraccionamiento Urbi Villa del Roble.

Ambos menores se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con información preliminar de las autoridades estatales.