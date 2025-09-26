$!Ejército desmantela nueve centros de metanfetamina en Sinaloa; aseguran casi siete mil litros de químicos

CULIACÁN. _ Como parte de las acciones permanentes contra la producción y tráfico de drogas, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que personal del Ejército Mexicano localizó e inhabilitó nueve áreas utilizadas para la elaboración de metanfetamina en distintos puntos de los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa.
Los operativos se llevaron a cabo en los poblados de La Laguna, La Cañada, Los Cedritos, Lo de Bartolo, Las Tranquitas, San Miguel de las Mesas, Estancia de los García, Los Mimbres y Chapala, donde se aseguraron seis mil 990 litros de sustancias químicas empleadas en la fabricación de droga sintética.
De acuerdo con el informe oficial, las acciones representaron una afectación económica estimada en 142 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada.
El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los responsables de las operaciones clandestinas.