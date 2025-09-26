$!Ejército desmantela nueve centros de metanfetamina en Sinaloa; aseguran casi siete mil litros de químicos

CULIACÁN. _ Como parte de las acciones permanentes contra la producción y tráfico de drogas, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que personal del Ejército Mexicano localizó e inhabilitó nueve áreas utilizadas para la elaboración de metanfetamina en distintos puntos de los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa.

Los operativos se llevaron a cabo en los poblados de La Laguna, La Cañada, Los Cedritos, Lo de Bartolo, Las Tranquitas, San Miguel de las Mesas, Estancia de los García, Los Mimbres y Chapala, donde se aseguraron seis mil 990 litros de sustancias químicas empleadas en la fabricación de droga sintética.