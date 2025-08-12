Ejército y Guardia Nacional aseguran cartuchos, mariguana y cristal en Alturas del Sur, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron cartuchos de alto calibre, cigarros de mariguana y dosis de droga sintética durante un operativo realizado en la colonia Alturas del Sur, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró durante labores de reconocimiento terrestre sobre la calle Francisco Gil Leyva, donde los efectivos localizaron una mochila abandonada que contenía 30 cartuchos calibre .50, 19 cigarros de mariguana y cinco dosis de cristal.

El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para iniciar las investigaciones conforme a la ley.

En este operativo participaron también la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.