$!Ejército y Marina aseguran químicos y bodega blindada en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Como parte de los operativos contra la producción y tráfico de drogas en la entidad, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un centro de acopio de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas en el municipio de Cosalá.

El aseguramiento ocurrió en el poblado de Santa Anita, donde se incautaron aproximadamente 540 litros de precursores químicos destinados a la elaboración de metanfetamina. Según estimaciones oficiales, la afectación económica al crimen organizado asciende a 11 millones de pesos.