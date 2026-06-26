‘El Güero Pin’ usaba camioneta con sellos apócrifos de de Pemex

Misael “N” conocido como “El Güero Pin” e identificado por las autoridades como “El Güero Pink”, se movilizaba en una camioneta con sellos apócrifos de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las imágenes de la camioneta Ford Raptor trascendieron durante el día del operativo, ya que tenía múltiples impactos de bala en la carrocería y las llantas, sin embargo, fue hasta este viernes que las autoridades confirmaron el aseguramiento de dicho vehículo.

No es la primera ocasión en la que grupos del crimen organizado utilizan vehículos con rótulos apócrifos, tanto de empresas del Gobierno, como de la iniciativa privada, lo que ha quedado en evidencia en hechos como el “Jueves Negro” el 17 de octubre de 2019, donde trascendieron imágenes de camionetas de una empresa de telefonía, utilizada por los civiles armados.

Además, durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, 21 cargadores, 370 cartuchos útiles, 160 pastillas de fentanilo, y dos chalecos balísticos.

Según el comunicado del Gobierno Federal, “El Güero Pin” o “Güero Pink” fue capturado como resultado de trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de una operación de precisión encabezada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Con base en la información oficial, Misael “N” es identificado como jefe regional de la facción de “Los Menores” del Cártel de Sinaloa, facción con presunta presencia en los municipios de Rosario, Escuinapa y la sindicatura de Villa Unión, que pertenece a Mazatlán.

Misael “N” también es señalado por su probable participación en el plagio masivo y homicidio de 10 mineros que trabajaban en el municipio de Concordia, colindante con la zona de dominio del detenido; además, de la privación ilegal de la libertad de unos turistas del Estado de México, ocurrida el 31 de enero, en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán.

El operativo de captura de “El Güero Pin”, generó reacciones violentas en la región sur de Sinaloa.

Tras el operativo, se registraron reportes de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados en distintos puntos del municipio de Escuinapa, hechos que movilizaron a corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.