Elemento de Protección Civil fue privado de la libertad cuando se dirigía a trabajar: SSPE

CULIACÁN. _ Joel Ramón Noris Armenta, elemento de Protección Civil de Navolato privado de su libertad, se dirigía a su trabajo cuando fue raptado, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

“Iba rumbo a su trabajo a bordo de una motocicleta, al parecer se recibió denuncia anónima, y se confirmó posteriormente con un familiar, de que esta persona fue privada de la libertad”, detalló la vocera Verona Hernández.

El funcionario fue interceptado por civiles armados, quienes lo obligaron a subirse a otro vehículo, para llevárselo con rumbo desconocido.

Su motocicleta se encontró abandonada minutos después sobre la carretera que conecta a la sindicatura El Castillo, en Navolato.

La privación de la libertad se reportó en la colonia 5 de Febrero, al sur de la cabecera municipal.