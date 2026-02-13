$!Elementos del Ejército y la Fuerza Aérea sitian la Villa de Ahome tras un intenso operativo

El movimiento de tropas inició alrededor del mediodía. Habitantes de la Villa reportaron la presencia de un convoy de camionetas del Ejército Mexicano desplazándose a alta velocidad sobre la carretera estatal Los Mochis-Ahome, adentrándose en el corazón de la sindicatura.

La tranquilidad de la sindicatura de la Villa de Ahome se vio interrumpida durante el medio día de este viernes 13 de febrero derivado por un despliegue de fuerza inusual. Lo que comenzó como un patrullaje terrestre escaló rápidamente a una operación de alto impacto con la incorporación de apoyo aéreo táctico, generando incertidumbre entre la población ante el hermetismo de las autoridades.

Sin embargo, la tensión aumento, cuando el ruido de motores en el cielo anunció la llegada de refuerzos con dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, unidades diseñadas para operaciones especiales y lanzamiento de tropas, las cuales realizaron sobrevuelos en la zona, en coordinación con los elementos en tierra.

Este despliegue no es un hecho aislado ya que desde la tarde del jueves, se observó la instalación de puntos de revisión aleatorios por parte de fuerzas castrenses en diversas vialidades, donde se inspeccionaron vehículos civiles. Pese a la magnitud de la movilización de estas últimas 24 horas, no se ha reportado oficialmente ninguna detención, enfrentamiento o aseguramiento de material ilícito.

La presencia federal en Ahome ha sido una constante en los últimos días. A los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se suman recientes incursiones de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y el grupo de élite de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO), conocidos coloquialmente como “Los Harfuch”, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Hasta el momento, ninguna dependencia federal ha emitido un comunicado oficial que aclare el motivo de este intenso rastreo por aire y tierra en la Sindicatura de la Villa de Ahome, manteniendo a la ciudadanía a la expectativa de los resultados de este operativo por parte de las fuerzas militares.