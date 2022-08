$!En Mazatlán arranca Operativo de Seguridad y Protección Civil Mazseguro Verano 2022

“Decirles que creo que nos retrasamos un poquito en este evento y no de horario, de fecha, porque en Mazatlán prácticamente hay vacaciones todo el año, ya lo que vivíamos en años anteriores ya pasó a la historia, hace días me reportaban cifras superiores a las de Semana Santa, mayor cantidad de turistas (que) en Semana Santa”, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al encabezar dicho evento en la Avenida Quirino Ordaz Coppel, en el Parque Central.

“Y ustedes no me van a dejar mentir, si no desayunaron y quieren desayunar, además de invitarlos hay que hacer fila unas dos horas para desayunar a gusto, porque todo está saturado, afortunadamente, si ven a todos los que se dedican al turismo andan con la sonrisa en la boca y aprovecho este foro para invitarlos a que de sus utilidades le metan también a la ciudad, no solo es responsabilidad del Gobierno tener a Mazatlán como está y que nada día va estar mejor”.