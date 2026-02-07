Encuentran a tres hombres asesinados sobre carretera Villa Juárez-Las Puentes, en Navolato

Tres hombres asesinados a balazos fueron encontrados en las inmediaciones de la comunidad Villa Benito Juárez, en Navolato, durante la madrugada de este sábado.

Todas las víctimas presentaban impactos de bala, y fueron localizados pasada la medianoche, luego de reportes de presuntas balaceras en la comunidad.

Los cadáveres fueron hallados sobre la carretera Villa Juárez-Las Puentes, en una de las salidas al sur de la localidad.

Hasta el momento únicamente se ha confirmado que se trata de varones, sin que se hayan revelado las identidades ni características de los occisos.

Autoridades de seguridad dieron fe del hecho pasada las 00:00 horas de este 7 de febrero, y posteriormente el Servicio Médico Forense procedió al levantamiento de los cuerpos.