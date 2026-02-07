Seguridad
|
Violencia

Encuentran a tres hombres asesinados sobre carretera Villa Juárez-Las Puentes, en Navolato

Las víctimas presentaban impactos de bala y fueron localizados luego de reportes de presuntas balaceras en la comunidad cerca de la medianoche del sábado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/02/2026 09:37
07/02/2026 09:37

Tres hombres asesinados a balazos fueron encontrados en las inmediaciones de la comunidad Villa Benito Juárez, en Navolato, durante la madrugada de este sábado.

Todas las víctimas presentaban impactos de bala, y fueron localizados pasada la medianoche, luego de reportes de presuntas balaceras en la comunidad.

Los cadáveres fueron hallados sobre la carretera Villa Juárez-Las Puentes, en una de las salidas al sur de la localidad.

Hasta el momento únicamente se ha confirmado que se trata de varones, sin que se hayan revelado las identidades ni características de los occisos.

Autoridades de seguridad dieron fe del hecho pasada las 00:00 horas de este 7 de febrero, y posteriormente el Servicio Médico Forense procedió al levantamiento de los cuerpos.

#Violencia
#Cuerpos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube