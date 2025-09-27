$!Enfrentamiento en el sector La Conquista de Culiacán deja un policía herido y aseguramiento de viviendas

Un enfrentamiento a tiros entre civiles y agentes de la Policía Estatal Preventiva registrado durante la mañana de este sábado en el sector La Conquista de Culiacán dejó el saldo de un elemento lesionado y el aseguramiento de dos domicilios.
El hecho se registró poco antes de las 10:40 horas en las calles del sector antes mencionado. Vecinos refieren que la balacera fue prolongada y que se habría extendido por varios puntos de la zona.
Tras la confrontación armada, decenas de compañeros de la corporación estatal se movilizaron para atender el reporte. Durante el operativo cerraron el paso de los automovilistas por el bulevar Conquistadores.
Fue a la altura del bulevar La Nueva España donde quedó uno de los elementos heridos de bala, por lo que fue rápidamente asistido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para luego ser transportado hacia un hospital de la ciudad.
Justo en ese punto, cerca del cruce con el bulevar Conquistadores, personal de los tres niveles de gobierno aseguraron un domicilio e ingresaron al mismo, incluso haciendo uso de una escalera para entrar desde el techo.
Más tarde llegó otra ambulancia de la Cruz americana para atender a un posible herido. Se presume que esa persona lesionada se trata de un gatillero detenido, sin embargo el dato no ha sido confirmado.
Hasta el momento el operativo sigue vigente y la zona se encuentra bajo resguardo otra vivienda más, donde también se estaría asegurando algún objeto de delito.