$!Enfrentamiento en el sector La Conquista de Culiacán deja un policía herido y aseguramiento de viviendas

Un enfrentamiento a tiros entre civiles y agentes de la Policía Estatal Preventiva registrado durante la mañana de este sábado en el sector La Conquista de Culiacán dejó el saldo de un elemento lesionado y el aseguramiento de dos domicilios. El hecho se registró poco antes de las 10:40 horas en las calles del sector antes mencionado. Vecinos refieren que la balacera fue prolongada y que se habría extendido por varios puntos de la zona.







Tras la confrontación armada, decenas de compañeros de la corporación estatal se movilizaron para atender el reporte. Durante el operativo cerraron el paso de los automovilistas por el bulevar Conquistadores. Fue a la altura del bulevar La Nueva España donde quedó uno de los elementos heridos de bala, por lo que fue rápidamente asistido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para luego ser transportado hacia un hospital de la ciudad.





