$!Enfrentamiento en Loma de Rodriguera deja un muerto y varios detenidos

CULIACÁN._ Un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales se registró la tarde de este martes en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán, que dejó como saldo una persona abatida y varias más detenidas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la movilización se originó luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos por civiles armados en las inmediaciones del Hospital General. Tras el ataque, se desplegó un operativo de búsqueda que derivó en un nuevo enfrentamiento en Loma de Rodriguera.









El operativo se concentró en un salón de eventos ubicado en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y calle Séptima, donde alrededor de las 18:30 horas arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva a bordo de vehículos blindados. De acuerdo con la autoridad, en ese sector fue localizado un grupo armado que abrió fuego contra las corporaciones, lo que provocó que los uniformados repelieran la agresión. Como resultado, una persona murió y se concretó la detención de varios presuntos implicados.







