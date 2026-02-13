Seguridad
Era chofer de una plataforma digital; identifican al joven hallado sin vida en Riberas de Tamazula, en Culiacán

Adán Mizael, de 20 años de edad, era vecino de la colonia Villa Satélite. Su cuerpo presentaba indicios de tortura
Noroeste Redacción |
13/02/2026 08:14

CULIACÁN. _ Bajo el nombre de Adán Mizael “N, fue identificado el joven encontrado sin vida y con un mensaje entre las calles de Riberas de Tamazula, en Culiacán.

El occiso tenía 20 años de edad, era vecino de la colonia Villa Satélite y trabajaba en una plataforma digital, de acuerdo con reportes preliminares.

Fue encontrado la mañana de este jueves por la calle Riberas de Sinaloa, entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas de Piaxtla, cerca de las 7:00 horas.

Su cuerpo presentaba indicios de tortura, fue hallado con las manos amarradas hacia la espalda y el rostro cubierto por un paño blanco.

Junto a él, abandonaron una cartulina con un mensaje firmado por integrantes de un bando criminal.

