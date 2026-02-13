Era chofer de una plataforma digital; identifican al joven hallado sin vida en Riberas de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN. _ Bajo el nombre de Adán Mizael “N, fue identificado el joven encontrado sin vida y con un mensaje entre las calles de Riberas de Tamazula, en Culiacán.
El occiso tenía 20 años de edad, era vecino de la colonia Villa Satélite y trabajaba en una plataforma digital, de acuerdo con reportes preliminares.
Fue encontrado la mañana de este jueves por la calle Riberas de Sinaloa, entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas de Piaxtla, cerca de las 7:00 horas.
Su cuerpo presentaba indicios de tortura, fue hallado con las manos amarradas hacia la espalda y el rostro cubierto por un paño blanco.
Junto a él, abandonaron una cartulina con un mensaje firmado por integrantes de un bando criminal.