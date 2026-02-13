Era chofer de una plataforma digital; identifican al joven hallado sin vida en Riberas de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN. _ Bajo el nombre de Adán Mizael “N, fue identificado el joven encontrado sin vida y con un mensaje entre las calles de Riberas de Tamazula, en Culiacán.

El occiso tenía 20 años de edad, era vecino de la colonia Villa Satélite y trabajaba en una plataforma digital, de acuerdo con reportes preliminares.