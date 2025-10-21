Eran Alfredo y Cristian, hermanos asesinados en sector Barrancos, en Culiacán

Fueron identificados como los hermanos Alfredo y Cristian los hombres asesinados a balazos la noche de este martes en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Los occisos perdieron la vida a bordo de una camioneta Ford Ranger color negra modelo antiguo.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas en el cruce del bulevar Jesús Kumate con el bulevar Las Torres, cerca de un supermercado.

La agresión generó un fuerte despliegue de autoridades militares, navales y policiales, quienes incluso se adentraron en el establecimiento ante el reporte de sujetos armados en su interior.

En la escena del crimen también quedó una camioneta Nissan Kicks color blanco de modelo reciente, que quedó con el neumático delantero izquierdo averiado y en sentido contrario del bulevar Kumate.