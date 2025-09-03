Es menor de edad, el detenido tras ataque armado en camión de la ruta Cucas-Centro en Culiacán

CULIACÁN. _ Es un menor de edad el detenido por pasajeros de una unidad del transporte público, luego de que presuntamente participara en un ataque armado contra un joven pasajero la mañana de este miércoles.
El incidente ocurrió a bordo de un camión de la ruta Cucas-Centro, cuando dos jóvenes abordaron la unidad en el sector Centro de la ciudad. Al llegar al cruce del bulevar Paseo Niños Héroes y la avenida Nicolás Bravo, comenzaron a forcejear con un pasajero identificado como Celso “N”, de 22 años, a quien uno de los agresores le disparó en el abdomen.
Tras la detonación, el conductor del camión cerró las puertas para impedir la fuga. Los pasajeros intervinieron rápidamente y lograron someter a uno de los agresores, identificado como Roberto “N”, de 17 años, mientras que su cómplice logró escapar del lugar.
El joven herido de bala fue trasladado en la misma unidad a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica de emergencia. Su estado de salud no fue detallado por las autoridades.
Testigos indicaron que uno de los presuntos atacantes vestía uniforme de una escuela preparatoria. El menor detenido quedó bajo resguardo policial y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.