Es menor de edad, el detenido tras ataque armado en camión de la ruta Cucas-Centro en Culiacán

CULIACÁN. _ Es un menor de edad el detenido por pasajeros de una unidad del transporte público, luego de que presuntamente participara en un ataque armado contra un joven pasajero la mañana de este miércoles.

El incidente ocurrió a bordo de un camión de la ruta Cucas-Centro, cuando dos jóvenes abordaron la unidad en el sector Centro de la ciudad. Al llegar al cruce del bulevar Paseo Niños Héroes y la avenida Nicolás Bravo, comenzaron a forcejear con un pasajero identificado como Celso “N”, de 22 años, a quien uno de los agresores le disparó en el abdomen.