Exsecretario de Salud de Sinaloa es despojado de su vehículo en violento asalto

CULIACÁN. _ El exsecretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, fue víctima de un asalto con violencia este martes 5 de agosto en el sector Las Quintas, en Culiacán, cuando fue despojado de su vehículo por hombres armados mientras se encontraba con su esposa.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía, a las afueras de su consultorio médico. De acuerdo con los datos recabados, el exfuncionario estaba a bordo de su camioneta cuando dos sujetos armados descendieron de un automóvil blanco, tipo sedán, y lo amagaron para obligarlo a entregar la unidad.

La camioneta robada es una Mitsubishi Montero Sport blanca, modelo 2021, con placas VFR-556-C del estado de Sinaloa. Hasta el momento, no se ha informado sobre su localización.

A través de sus redes sociales, Encinas Torres confirmó lo ocurrido y aseguró que tanto él como su esposa se encuentran bien: “Fui víctima de la delincuencia. Informarles que estoy bien, no fue dañada mi persona ni la de mi esposa. Ya presenté las denuncias correspondientes en apego a la legalidad.”