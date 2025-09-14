Fallece Gilberto, cuarta víctima mortal de masacre en bodega de cocos del Mercado de Abastos en Culiacán

Gilberto de 51 años de edad falleció la mañana de este domingo a consecuencia de heridas provocadas en un ataque el pasado viernes.

Gilberto es la más reciente víctima mortal del atentado contra una bodega de cocos en el Mercado de Abastos en Culiacán, del que resultaron cinco personas heridas de gravedad de las cuales cuatro han perdido la vida.

El fallecido tenía domicilio en la colonia Rafael Buelna. De esta balacera el único sobreviviente es Rolando Francisco de 48 años de edad.

La agresión se registró contra una bodega de cocos del fraccionamiento Providencia, ubicada a un costado del sector Mercado de Abastos, cerca de las 8:30 horas.

En la agresión fue asesinado Francisco de 47 años de edad, el sábado falleció Flavio René de 69 años de edad y ese mismo Jesús Guillermo de 17 años de edad.