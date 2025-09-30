Familia es atacada a balazos en Tepuche, Culiacán; menor de 13 años entre los heridos

CULLIACÁN. _ Una familia que se desplazaba en su vehículo por la sindicatura de Tepuche fue atacada a balazos la mañana de este martes, resultando tres personas lesionadas, entre ellas una menor de 13 años, según información preliminar.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas sobre la avenida principal de la sindicatura, a la altura de Paso del Norte, entre las calles Ángel Flores y Pablo de Villavicencio. Las víctimas, padre, madre e hija, se dirigían de Potrero de Los Ibarra hacia la ciudad de Culiacán a bordo de una camioneta Tacoma modelo 1998, cuando fueron interceptadas por un grupo armado que abrió fuego contra la unidad.

Los proyectiles atravesaron la carrocería del vehículo, impactando directamente en la menor, mientras que el padre, de 48 años, y la madre, de 44, resultaron heridos por esquirlas. Una mujer adulta mayor, que también viajaba con ellos, no sufrió lesiones.

Automovilistas que transitaban por la zona auxiliaron a la familia y trasladaron a las víctimas en un vehículo particular hasta un supermercado en la colonia Los Mezcales, a la entrada de la zona urbana de Culiacán, donde recibieron atención médica inicial.

Autoridades estatales y federales se movilizaron hacia Tepuche luego de que se reportara una posible confrontación entre grupos armados en la zona, lo que podría estar vinculado con el ataque a la familia. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado dicha versión ni ha proporcionado la identidad de las personas lesionadas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.