FGE investiga dos líneas en ataque armado frente al Hospital Civil de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas dos líneas de investigación relacionadas con el ataque armado ocurrido la noche del pasado viernes 29 de agosto frente al Hospital Civil de Culiacán, informó la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La titular de la FGE detalló que el caso está siendo atendido por la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, la cual avanza en la integración de la carpeta correspondiente.

“Es un asunto que se está trabajando por la unidad especializada de homicidios dolosos... Por lo pronto estamos intentando agotar dos líneas de investigación; ya se tiene trabajo adelantado con base en los actos de investigación realizados”, señaló.

Sánchez Kondo aseguró que las autoridades continuarán con las diligencias necesarias hasta esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El ataque, registrado contra la fachada del área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán el pasado 29 de agosto, dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y tres más lesionadas.