FGE registró 6 homicidios el sábado en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado informó que el sábado 21 de febrero se reportó la localización de seis personas sin vida por casos dolosos en diferentes regiones de la zona centro de Sinaloa.

Según un comunicado, se registraron cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de los cuales cinco personas fueron asesinadas.

La mayoría de los hechos se registraron en Culiacán: una persona fue hallada sin vida en la colonia Lomas del Boulevard, otra en la colonia 5 de Febrero, dos en la Flores Magón y una más falleció a raíz de hechos ocurridos en la colonia Domingo Rubí.

Por su parte, en Navolato una persona murió mientras recibía atención médica en el Hospital Integral IMSS Bienestar, sin embargo, no se dio a conocer dónde ocurrió el hecho violento que dejó herida a la víctima.

Asimismo, se informó sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Infonavit Loma Linda, en Escuinapa. Según las investigaciones, el caso quedó registrado como delito de homicidio doloso con fecha del 20 de febrero de 2026.

También se registró la muerte de una persona en un hospital de Mazatlán, luego de recibir atención médica a raíz de hechos ocurridos el 20 de febrero y que está siendo investigado como homicidio doloso. El caso se reportó en la calle Los Ranchitos, en Concordia.

En otros hechos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró una denuncia, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró también una denuncia en la Región Centro por el delito de Privación de la Libertad Personal.