FGR y Ejército aseguran arsenal y droga en casa de Villas del Real, Culiacán

El cateo de una propiedad en el oriente de Culiacán, ejecutado por las autoridades federales, derivó en la incautación de armamento, municiones, un vehículo y grandes cantidades de narcóticos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/09/2025 16:24
26/09/2025 16:24

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, llevó a cabo un cateo en un inmueble del fraccionamiento Villas del Real, al oriente de Culiacán, donde se logró el aseguramiento de armamento, droga y un vehículo.

El operativo federal culminó con el decomiso de una cantidad significativa de materiales ilícitos. Las autoridades detallaron el hallazgo de cinco armas cortas, 76 cargadores y 569 cartuchos de diversos calibres.

En cuanto a sustancias prohibidas, se incautaron 710 kilogramos de sustancia granulada, presuntamente metanfetamina, 20 litros de una sustancia de color café y un kilogramo de cocaína. Además, se aseguró un vehículo cuyo tipo no fue especificado.

El cateo ocurre a escasos cinco días de que este mismo sector habitacional fuera escenario de un enfrentamiento directo entre hombres armados y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado 21 de septiembre, una balacera en distintas calles de Villas del Real dejó como saldo una persona muerta y dos detenidos, uno de ellos con heridas de arma de fuego. En esa ocasión, el personal militar aseguró un vehículo con impactos de bala, además de ocho armas largas y 39 cargadores.

Los indicios asegurados en el reciente cateo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

