$!FGR y Ejército aseguran arsenal y droga en casa de Villas del Real, Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, llevó a cabo un cateo en un inmueble del fraccionamiento Villas del Real, al oriente de Culiacán, donde se logró el aseguramiento de armamento, droga y un vehículo.

El operativo federal culminó con el decomiso de una cantidad significativa de materiales ilícitos. Las autoridades detallaron el hallazgo de cinco armas cortas, 76 cargadores y 569 cartuchos de diversos calibres.

En cuanto a sustancias prohibidas, se incautaron 710 kilogramos de sustancia granulada, presuntamente metanfetamina, 20 litros de una sustancia de color café y un kilogramo de cocaína. Además, se aseguró un vehículo cuyo tipo no fue especificado.

El cateo ocurre a escasos cinco días de que este mismo sector habitacional fuera escenario de un enfrentamiento directo entre hombres armados y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado 21 de septiembre, una balacera en distintas calles de Villas del Real dejó como saldo una persona muerta y dos detenidos, uno de ellos con heridas de arma de fuego. En esa ocasión, el personal militar aseguró un vehículo con impactos de bala, además de ocho armas largas y 39 cargadores.