Fiscalía reporta saldo blanco este 14 de febrero en Sinaloa

Con saldo blanco en caso de privaciones de la vida culminó este sábado 14 de febrero en Sinaloa, así lo reportó la Fiscalía General del Estado en su informe de los hechos delictivos de la jornada.

En el informe, la FGE no registró ninguna carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, así como por el hallazgo de personas sin vida.

Esto es la primera vez que ocurre desde el pasado martes 3 de febrero, siendo las dos únicas ocasiones en este inicio de año 2026 que no se registra ningún asesinato en la entidad.

Por su parte, en el tema de robo de vehículos, el ente investigador registró tres denuncias, así como otras tres por el delito de privación ilegal de la libertad.



Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de febrero de 2026 es de:

◉ 2,820 homicidios dolosos

◉ 3,308 personas privadas de la libertad

◉ 9,674 vehículos robados

◉ 3,295 personas detenidas

◉ 170 personas abatidas