Fuerzas Federales catean finca en Guasave y amplían operativos de seguridad en la región

GUASAVE. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron un cateo en una finca ubicada entre las sindicaturas de Bamoa y León Fonseca, en Guasave.

El operativo, que se desarrolló la mañana del lunes 11 de agosto, formó parte de las acciones de seguridad que las fuerzas federales han intensificado en los municipios de Guasave y Sinaloa. La inspección duró aproximadamente una hora y el inmueble quedó asegurado tras la intervención.

Posteriormente, los elementos militares y policiales realizaron recorridos en comunidades cercanas, revisando viviendas y vehículos como parte de la estrategia desplegada en los últimos días, aunque sin información oficial sobre objetivos específicos o personas buscadas.

En las últimas semanas, el municipio de Guasave ha registrado un aumento en las operaciones del Ejército Mexicano, con despliegues matutinos en varias comunidades. Estas acciones han derivado en aseguramientos de domicilios, vehículos y la detención de una mujer, además del decomiso de más de 2.5 millones de pesos en efectivo y joyería, según comunicados oficiales.