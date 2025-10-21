$!Fuerzas federales inhabilitan campamento usado por la delincuencia organizada en Tepuche

CULIACÁN. _ Efectivos del Ejército Mexicano inhabilitaron y destruyeron una base clandestina utilizada por una organización de la delincuencia en el área rural de Culiacán. El aseguramiento ocurrió en la sindicatura de Tepuche.

La acción se llevó a cabo tras labores de reconocimiento terrestre realizadas por el personal castrense en las inmediaciones del poblado Tecolotes. Durante la inspección, los elementos militares localizaron el sitio que operaba de forma ilícita.

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se trataba de un campamento clandestino que ofrecía infraestructura y refugio para un aproximado de 25 personas. El lugar estaba provisto de parapetos y diversos artículos de abastecimiento, confirmando su uso por parte de un grupo delictivo.