$!Fuerzas federales inhabilitan campamento usado por la delincuencia organizada en Tepuche

CULIACÁN. _ Efectivos del Ejército Mexicano inhabilitaron y destruyeron una base clandestina utilizada por una organización de la delincuencia en el área rural de Culiacán. El aseguramiento ocurrió en la sindicatura de Tepuche.
La acción se llevó a cabo tras labores de reconocimiento terrestre realizadas por el personal castrense en las inmediaciones del poblado Tecolotes. Durante la inspección, los elementos militares localizaron el sitio que operaba de forma ilícita.
Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se trataba de un campamento clandestino que ofrecía infraestructura y refugio para un aproximado de 25 personas. El lugar estaba provisto de parapetos y diversos artículos de abastecimiento, confirmando su uso por parte de un grupo delictivo.
Todos los indicios relacionados con el delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, se procedió a la destrucción total de la estructura a través de mano de obra e incineración controlada, con el objetivo de eliminar por completo su operatividad.
El aseguramiento fue resultado de una acción coordinada entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva, demostrando la presencia operativa de las fuerzas en la zona rural.