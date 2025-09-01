$!Fuerzas federales recorren Tepuche; hallan casquillos pero no víctimas

CULIACÁN. _ Luego de realizar recorridos por distintas comunidades de la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de Culiacán, fuerzas federales no localizaron personas sin vida, pero sí múltiples indicios de enfrentamientos armados entre grupos criminales antagónicos. Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se desplegaron desde la mañana de este lunes en comunidades como Agua Calientita, Tepuchito y, principalmente, Tecolotes, donde se reportó una balacera la noche del domingo 31 de agosto.

A pesar de que de manera extraoficial se mencionaba que varios civiles podrían haber muerto durante la confrontación, los agentes no localizaron cuerpos en las zonas inspeccionadas. No obstante, encontraron decenas de casquillos percutidos de alto calibre esparcidos sobre los caminos rurales que conducen a Tecolotes, particularmente en el tramo cercano al entronque hacia Los Algodones y La Mojonera.

Videos compartidos por habitantes de la región muestran detonaciones prolongadas, presuntamente realizadas con armas de grueso calibre. Desde la noche del domingo, vecinos de Caminaguato y Tecolotes alertaron sobre un enfrentamiento entre civiles armados, lo que provocó el resguardo de familias enteras en sus viviendas. Durante el operativo de este lunes también se observó la movilización de un convoy de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano hacia Agua Caliente del Monzón. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre aseguramientos derivados del operativo.