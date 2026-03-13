$!Giran fichas de búsqueda por adolescente y mujer tras privación de la libertad en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades de Sinaloa emitieron fichas de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía para localizar a Kenia Rosalina Martínez Pérez, menor de edad, y Jesús Yesenia Pérez Astorga, desaparecidas en la comisaría de Bachigualatito, en Culiacán. Ambas habrían sido privadas de la libertad durante la madrugada del pasado 11 de marzo, durante un ataque armado en el que asesinaron a un hombre identificado como Giovani “N”, de 30 años de edad, e incendiaron la casa donde se encontraban el occiso y las mujeres.

Según las denuncias presentadas, Kenia Rosalina, de 15 años de edad, quien está embarazada y utiliza brackets, mide aproximadamente 1.58 metros, es de complexión mediana y tez morena clara. Tiene cara ovalada, ojos medianos de color café oscuro, nariz alomada o aguileña y cejas semipobladas; su cabello es lacio y de color negro.

Además, posee varios tatuajes: un dibujo de San Judas con una cruz en la mano izquierda; un avión con signos vitales en la mano derecha, y el nombre “Yessi” junto a un corazón en el lado derecho del pecho.

La otra mujer plagiada, Jesús Yesenia Pérez Astorga, mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión robusta y tez morena clara.