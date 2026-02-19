$!Hallan a hombre asesinado en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue hallado asesinado y amarrado de las extremidades la mañana de este jueves en una de las calles de la colonia Chapultepec, en Culiacán. Un reporte sobre una persona recostada, sin aparentes signos vitales, en el cruce de las calles Batalla de Churrubusco y El Roble provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

La víctima fue descrita como un varón de complexión robusta y tez morena clara, quien presentaba evidentes signos de violencia y estaba atado de las manos. Solamente vestía pantalón de mezclilla y calcetines blancos. El hallazgo se registró alrededor de las 8:00 horas. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva arribaron al punto para acordonar el área y desplegarse en la vigilancia del perímetro.