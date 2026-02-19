Seguridad
Homicidios

Hallan a hombre asesinado en la Colonia Chapultepec, en Culiacán

La víctima, que no ha sido identificada, fue localizada con evidentes huellas de violencia y las extremidades atadas; se informó que era de complexión robusta y tez morena clara. Solamente vestía pantalón de mezclilla y calcetines blancos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/02/2026 08:38
19/02/2026 08:38

CULIACÁN. _ Un hombre fue hallado asesinado y amarrado de las extremidades la mañana de este jueves en una de las calles de la colonia Chapultepec, en Culiacán.

Un reporte sobre una persona recostada, sin aparentes signos vitales, en el cruce de las calles Batalla de Churrubusco y El Roble provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

La víctima fue descrita como un varón de complexión robusta y tez morena clara, quien presentaba evidentes signos de violencia y estaba atado de las manos. Solamente vestía pantalón de mezclilla y calcetines blancos.

El hallazgo se registró alrededor de las 8:00 horas. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva arribaron al punto para acordonar el área y desplegarse en la vigilancia del perímetro.

Cabe señalar que no se solicitó la intervención de paramédicos para revisar a la víctima, debido a que ya no mostraba señales de vida.

Más tarde llegaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

