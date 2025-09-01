$!Hallan a joven asesinado a balazos en Alto del Vergel, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Martín Jair, de 23 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes 1 de septiembre en la comunidad de Alto del Vergel, ubicada al poniente de Navolato.
El hallazgo se reportó alrededor de las 11:30 horas, sobre una de las calles del poblado, a escasos metros de la carretera que conduce a la bahía de Altata. El cuerpo estaba recostado boca arriba y presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen.
Personal de la Dirección General de Investigación Pericial acudió al lugar para levantar indicios, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y su posterior entrega a familiares.