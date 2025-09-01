$!Hallan a joven asesinado a balazos en Alto del Vergel, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Martín Jair, de 23 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes 1 de septiembre en la comunidad de Alto del Vergel, ubicada al poniente de Navolato.

El hallazgo se reportó alrededor de las 11:30 horas, sobre una de las calles del poblado, a escasos metros de la carretera que conduce a la bahía de Altata. El cuerpo estaba recostado boca arriba y presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen.