Hallan a un hombre asesinado en terreno baldío de Industrial El Palmito, en Culiacán

CULIACÁN. _ Amarrado de las manos y con indicios de violencia fue hallado un hombre sin vida durante la mañana de este miércoles en un terreno baldío, en el sector Industrial El Palmito, en Culiacán.

La víctima fue localizada aproximadamente a las 8:00 horas, casi debajo de un puente vehicular frente a un conocido supermercado, a un costado de una ferretería.

El occiso es un varón que portaba una camisa de cuadros color azul, pantalón de mezclilla color negro y calcetines blancos.

Luego de algunos minutos buscando en el lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron y confirmaron el reporte del hallazgo.

Oficiales ministeriales acudieron al lugar para recabar evidencias del homicidio, y posteriormente trasladar el cuerpo al anfiteatro para su identificación.