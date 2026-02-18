$!Hallan a una mujer sin vida con huellas de violencia en sector Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue hallada sin vida y con indicios de violencia este miércoles entre las calles de la colonia Humaya, al norte de Culiacán.

La víctima presentaba heridas en el cráneo, de las cuales desprendían sangre; no obstante, en el sitio no fueron localizados casquillos y queda por determinar el origen de las lesiones.