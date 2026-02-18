$!Hallan a una mujer sin vida con huellas de violencia en sector Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue hallada sin vida y con indicios de violencia este miércoles entre las calles de la colonia Humaya, al norte de Culiacán.
La víctima presentaba heridas en el cráneo, de las cuales desprendían sangre; no obstante, en el sitio no fueron localizados casquillos y queda por determinar el origen de las lesiones.
La mujer vestía un conjunto deportivo color negro y tenis rosa con detalles negro; además sobre la boca tenía un trapo blanco con un patrón rojo.
Fue encontrada boca arriba sobre la banqueta junto a un poste distribuidor de electricidad, por la calle República de Uruguay, entre República de Honduras y República de Costa Rica.
El reporte fue emitido a las autoridades aproximadamente a las 13:00 horas de este 18 de febrero, lo que derivó en la movilización y aseguramiento de la escena por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).