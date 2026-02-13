Seguridad
Hallan restos óseos en zona terracería de la Cofradía de La Loma, Navolato

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha junto con autoridades reportaron la localización durante el mediodía de este viernes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/02/2026 15:38
13/02/2026 15:38

NAVOLATO. _Tras una jornada de rastreo en Navolato, un grupo de madres buscadoras y autoridades ministeriales hallaron restos óseos en una zona de terracería en la Cofradía de La Loma.

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha junto con autoridades reportaron la localización cerca de las 14:00 horas de este viernes.

Hasta el momento no se ha precisado las regiones del cuerpo a que corresponden dichos restos, y tampoco se informó la localización de prendas en el lugar.

En el rastreo participaron personal de la Policía de Investigación, antropólogos y la unidad canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Policía Municipal de Navolato.

