$!Hallan restos óseos en zona terracería de la Cofradía de La Loma, Navolato

NAVOLATO. _Tras una jornada de rastreo en Navolato, un grupo de madres buscadoras y autoridades ministeriales hallaron restos óseos en una zona de terracería en la Cofradía de La Loma.

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha junto con autoridades reportaron la localización cerca de las 14:00 horas de este viernes.

Hasta el momento no se ha precisado las regiones del cuerpo a que corresponden dichos restos, y tampoco se informó la localización de prendas en el lugar.