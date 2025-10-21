Hallan sin vida a mujer y su nieto en vivienda de Villas de Cortez, en Los Mochis

LOS MOCHIS. _ Una mujer de 74 años y su nieto de 33 fueron encontrados sin vida la tarde de este lunes al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas de Cortez, al sur de la ciudad.

El hallazgo se registró minutos antes de las 18:00 horas en una vivienda del bulevar Río Fuerte, entre las calles Mariano Escobedo y Leandro Valle, donde agentes municipales y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo labores de investigación durante más de cinco horas.

De acuerdo con los primeros reportes, fue un familiar quien ingresó a la vivienda y alertó a las autoridades mediante una llamada al 911, tras descubrir los cuerpos. La mujer, identificada como Martha “N”, fue localizada en una recámara, colgada de un clóset con las manos y pies atados con corbatas. Su rostro estaba cubierto con una prenda de vestir y parte de su cuerpo permanecía sobre la cama.

En una habitación contigua, se encontró a Jesús Alberto “N”, tendido boca arriba, con una herida de arma blanca en el costado. Vestía ropa deportiva negra y a su alrededor se encontraron rastros de sangre.

Vecinos de la zona señalaron que ambos tenían poco tiempo viviendo en la casa como inquilinos. Describieron al joven como una persona tranquila y a la mujer como alguien amable y sociable.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense alrededor de las 22:30 horas. Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales recabaron evidencias, muestras genéticas y otros indicios que permitirán avanzar en la investigación.