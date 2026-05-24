$!Hombre es atacado a balazos afuera de depósito de cerveza en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos este domingo cuando se encontraba afuera de un depósito de cerveza de la colonia Libertad de Expresión.

El reporte de las detonaciones se emitió a las 11:00 horas, señalando un establecimiento ubicado en la esquina de la avenida Alfonso G. Calderón y la calle Felipe Guerrero.

Al parecer, la víctima se encontraba afuera del expendio de cerveza cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a él y el copiloto comenzó a dispararle hasta verlo caer, para después emprender la huída.