$!Hombre es atacado a balazos afuera de depósito de cerveza en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos este domingo cuando se encontraba afuera de un depósito de cerveza de la colonia Libertad de Expresión.
El reporte de las detonaciones se emitió a las 11:00 horas, señalando un establecimiento ubicado en la esquina de la avenida Alfonso G. Calderón y la calle Felipe Guerrero.
Al parecer, la víctima se encontraba afuera del expendio de cerveza cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a él y el copiloto comenzó a dispararle hasta verlo caer, para después emprender la huída.
Policías municipales, que fueron los primeros en llegar al lugar del aviso, solicitaron una ambulancia para que atendiera al hombre baleado, quien se encontraba tirado sobre la banqueta.
Paramédicos que respondieron a la emergencia lo trasladaron de urgencia a un hospital para su atención médica.
La zona fue acordonada y resguardada por los uniformados hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.