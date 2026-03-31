$!Hombre es privado de la vida en la colonia Antonio Bonifante en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre, identificado como Sergio Armando, perdió la vida tras recibir múltiples disparos de arma de fuego en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Antonio Bonifante, en el municipio de Navolato.
El hallazgo del cuerpo ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas, momento en que se notificó a las autoridades sobre el hecho violento. Según los informes preliminares, la víctima tenía diversas heridas de proyectil, de las cuales al menos tres se localizaron en la región craneal.
El incidente generó alarma entre los residentes de la calle 22 de Diciembre, en las cercanías del cruce con Primero de Junio, quienes manifestaron su preocupación por la inseguridad persistente en la zona.
Autoridades mantienen acordonada el área mientras elementos de la investigación y de periciales de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes.