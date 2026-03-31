Seguridad
|
Homicidios

Hombre es privado de la vida en la colonia Antonio Bonifante en Navolato

El cuerpo de la víctima, identificada como Sergio Armando, fue localizado con heridas de bala al interior de su casa
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/03/2026 12:45
31/03/2026 12:45

NAVOLATO. _ Un hombre, identificado como Sergio Armando, perdió la vida tras recibir múltiples disparos de arma de fuego en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Antonio Bonifante, en el municipio de Navolato.

El hallazgo del cuerpo ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas, momento en que se notificó a las autoridades sobre el hecho violento. Según los informes preliminares, la víctima tenía diversas heridas de proyectil, de las cuales al menos tres se localizaron en la región craneal.

$!Hombre es privado de la vida en la colonia Antonio Bonifante en Navolato

El incidente generó alarma entre los residentes de la calle 22 de Diciembre, en las cercanías del cruce con Primero de Junio, quienes manifestaron su preocupación por la inseguridad persistente en la zona.

$!Hombre es privado de la vida en la colonia Antonio Bonifante en Navolato

Autoridades mantienen acordonada el área mientras elementos de la investigación y de periciales de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes.

#Violencia
#Inseguridad
#Navolato
#Sinaloa
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube