$!Hombre pierde la vida tras ataque armado en la colonia Los Mezcales, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la vida la mañana de este viernes en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán, mientras que su acompañante resultó herido.

La víctima fue identificada como Víctor “N”, de 20 años de edad, quien viajaba como copiloto en un vehículo Nissan Tsuru color gris. De acuerdo con los primeros reportes, fueron interceptados por civiles armados al circular por la calle Rosario Güicho y Benjamín Hill, en el mencionado sector.