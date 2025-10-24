$!Hombre pierde la vida tras ataque armado en la colonia Los Mezcales, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la vida la mañana de este viernes en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán, mientras que su acompañante resultó herido.
La víctima fue identificada como Víctor “N”, de 20 años de edad, quien viajaba como copiloto en un vehículo Nissan Tsuru color gris. De acuerdo con los primeros reportes, fueron interceptados por civiles armados al circular por la calle Rosario Güicho y Benjamín Hill, en el mencionado sector.
Habitantes del área informaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego alrededor de las 6:00 horas. Al arribar, elementos de la Guardia Nacional localizaron el automóvil con impactos de bala en el parabrisas y al copiloto sin vida dentro de la unidad. El sitio fue acordonado para las diligencias correspondientes.
Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el trabajo de campo y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.
Por otro lado, se reportó el ingreso de un hombre herido por proyectil de arma de fuego a un hospital de la ciudad; las autoridades investigan si se trata del conductor del vehículo atacado.